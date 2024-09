Sinner in finale agli Us Open 2024 | data e orario ecco quando si gioca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Un maestoso Jannikbatte Jack Draper e stacca il pass per ladegli US, che avrà luogo domenica 8 settembre alle ore 20 (italiano). Resta da definire l’avversario: il numero 1 al mondo troverà inil vincitore del derby a stelle e strisce tra Taylor Fritz, n.12 del ranking e del seeding, e Frances Tiafoe, n.20 ATP e 20esima testa di serie. Prima di Draper,ha eliminato anche McDonald, Michelsen, O’Connell, Paul e Medvedev. Continua quindi ilda favola di Jannik che ha già sollevato cinque trofei, incluso il titoloAustralian(oltre alle vittorie di Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati). Per, ad impreziosire l’anno, un bilancio di 54 vittorie contro 5 sconfitte. La copertura televisiva degli Usè affia Sky Sport e SuperTennis. Lo USsi può seguire in streaming anche sulle piattaforme OTT NOW e SupertenniX.