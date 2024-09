Sinner batte Draper in 3 set ed è in finale agli Us Open

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 7 settembre 2024) AGI - Janniksi è qualificato per ladegli Usndo l'amico inglese Jackin tre set 7-5, 7-6 (3), 6-2. Domenica alle 20 ora italiana affronterà Taylor Fritz che ha battuto Frances Tiafoe nel derby Usa. Il 26enne di San Diego si e' imposto in 5 set, 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1. L'azzurro numero uno del mondo raggiunge così la sua secondaSlam dopo Melbourne e diventa il primo italiano a farlo a Flushing Meadows: Corrado Barazzutti nel 1977 e Matteo Berrettini 2019 si erano fermati alle semifinali. Tra le donne l'unico precedente è di Flavia Pennetta che nel 2015 trionfò in unatutta italiana con Roberta Vinci. Il 23enne altoatesino si è imposto in tre ore in una partita di cui ha avuto sempre il controllo, nonostantegli abbia tenuto bene testa nei primi due set.