Serie C 2024 2025 | poker in rimonta per il Messina sul Taranto

(Di sabato 7 settembre 2024) Iltrova la prima vittoria stagionale e alla terza giornata del girone C della, davanti al pubblico amico del Franco Scoglio, batte ilper 4-1, salendo a quota quattro punti in classifica. I peloritanino l’iniziale svantaggio a opera di Ardizzone con il rigore di Luciani e poi le reti di Garofalo e Anatriello a inizio ripresa e Frisenna nel recupero, i pugliesi restano così fermi a un punto senza ancora una vittoria all’attivo, con tanti problemi a livello ambientale e societario da risolvere. Ritmi alti in avvio e dopo appena sei minuti illa sblocca al primo affondo: cross da sinistra e colpo di testa di Ardizzone che si inserisce e non perdona. Pubblico del Franco Scoglio ammutolito, ma i peloritani si mettono testa bassa con la voglia di reagire subito.