Rocchi | Il rigore a Napoli? Il Var doveva intervenire perché per lui la decisione non era corretta

(Di sabato 7 settembre 2024) Gianluca, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, è intervenuto a Radio Deejay ed è tornato sulla polemica social legata al braccialetto dell’hospitality dell’Inter nell’ultima apparizione a San Siro: «Sinceramente non vorrei neanche perderci del tempo. Io giro moltissimo per gli stadi: vedo tutte le partite da casa o da Lissone. Però penso che gli arbitri vadano seguiti dal campo, per capire se hanno le caratteristiche per poter fare qualcosa in più, o semplicemente per capire se sono nello stato di forma ideale. Andando negli stadi, spesso sono in tribuna e mi danno sempre questi braccialetti: gli va data l’importanza che ha».: «Ex calciatori al Var? Senza riprova non si può sapere»è poi tornato sulle modifiche al regolamento: «Il fallo di mano come è cambiato? In realtà non è cambiato niente, solo l’applicazione disciplinare.