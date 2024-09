Refettorio e nuovi asili Il Pd attacca la Giunta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Il Pd novateseil Comune sulle scuole e sul Poli. Zucchelli era nella precedentePd assessore ai lavori pubblici. Rapporto interrotto nei primi mesi del 2024. Si è poi candidato con NovateSì e ora è consigliere delladi centrodestra. "Il copione appariva già chiaro durante l’ultima seduta del consiglio comunale, Zucchelli, nel suo intervento ha parlato a profusione di lavori pubblici, scavalcando l’assessore in carica e mettendosi a disposizione per un coinvolgimento diretto. Prontamente, il sindaco Palladino ha assecondato i suoi desideri, delegando Zucchelli a presiedere lo sviluppo e la gestione della piscina Polì e la realizzazione dei lavori finanziati con il Pnrr, ovvero la nuova mensa scolastica in via Brodolini, il nuovo asilo nido e la scuola dell’infanzia Andersen", spiegano dal Pd, Avs, Bella Novate.