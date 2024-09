PSG Al-Khelaifi | Ora la nostra stella non è più un calciatore ma l’intera squadra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) “Luis Enrique e il nostro consulente sportivo Luis Campos hanno fatto un ottimo lavoro. Mi dicono che c’è uno spirito incredibilmente positivo tra lo staff in formazione, come mai prima d’ora, con entusiasmo e ambizione di avere successo insieme”. Parla così Nasser Al-, presidente del PSG, presente a Madrid per la tappa del Premier Padel Tour. “Come sempre”, dice, sorridendo, “abbiamo un duro sorteggio in Champions League, ma ci piacciono le grandi partite, e sarà uno spettacolo incredibile per i nostri fan. Ladel Paris Saint-Germain non è più un giocatore individuale, è la, questa è la. E sta brillando molto”. PSG, Al-: “Ora lanon è più un, ma” SportFace.