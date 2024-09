Nations League Zazzaroni sul successo azzurro | Vittoria all’italiana alla Allegri

Leggi tutta la notizia su sportface

"L'Italia ieri ha fatto una partita, con difesa e contropiede. Non abbiamo giocato il calcio di Spalletti, che ha vinto con una prestazione". Questo il commento di Ivan, intervenuto oggi a Radio Deejay, sulladell'Italia per 3-1 a Parigi contro la Francia in. Il direttore del Corriere dello Sport si è poi pronunciato anche sul campionato di Serie A, indicando una chiara favorita: "L'Inter in condizioni normali vince, ma le coppe possono sempre togliere energie importanti. In ogni caso a Genova si è vista una squadra forte, che ci crede tanto. Io spero vinca il Napoli".