L’Inter punta dritta sulla seconda squadra | l’obiettivo di Marotta – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024)può avere presto una, come stanno già avendo in Serie C Atalanta, Juventus e Milan. Èdi, stando a Tuttosport, con tempistiche già più o meno definite. LA NOVITÀ – La stagione 2024-2025 è appena iniziata, mapensa già a quella 2025-2026. Dove potrebbe esserci anche una, l’Under-23 in Serie C. L’artefice del progetto, come informa Tuttosport, è Giuseppeche lo aveva avviato con la Juventus. Ai bianconeri si sono aggiunti l’Atalanta e da ultimo il Milan in estate, motivo per cui – essendoci già le altre big storiche – si sta provando ad accelerare.con la: le necessità da definire LE QUESTIONI – C’è però qualche passaggio necessario da fare prima di poter avere ladela pieno regime.