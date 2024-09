L’Alcione vuole conferme Renate a caccia del tris

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Di nuovo in casa, ancora al Breda.riparte dai quattro punti nelle prime due di Serie C e trova alle 18,30 l’ostacolo, a punteggio pieno. Altra buona notizia per gli orange: l’infermeria è vuota. Cusatis ha convocato tutti gli effettivi, compreso il nuovo acquisto Michele Marconi, rinforzo svincolato per l’attacco. "È stato un mercato lungo - dice il ds Matteo Mavilla - Sono abbastanza soddisfatto perché abbiamo mantenuto in rosa i ragazzi che volevamo, aggiungendo nuovi calciatori che pensiamo siano funzionali al nostro contesto, tecnico e ambientale. È stato stimolante e formativo poter trattare calciatori a cui non sarebbe stato possibile pensare nella categoria inferiore". Sesta bene, ilsta benissimo: due partite, altrettante vittorie con un gol di scarto, nessuna rete subita.