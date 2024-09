La stanza accanto di Almodovar vince il primo premio alla Mostra del Cinema di Venezia

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 7 settembre 2024) “The Room Next Door”, “La”il debutto in lingua inglese di Pedrocon Julianne Moore e Tilda Swinton, ha vinto sabato il Leone d’Oro delladeldi. Il regista spagnolo ha detto che morire con dignità dovrebbe essere un “diritto fondamentale” mentre ritirava ilper il suo dramma sulla fine della vita. La: ilfilm in inglese diIl regista spagnolo Pedroha vinto il Leone d’Orodeldiper “La”, mentre il francesent Lindon e la star australiana Nicole Kidman si sono aggiudicati i premi per la recitazione. Si tratta delfilm in lingua inglese die il Leone d’Oro arriva cinque anni dopo ilcarriera vinto al festival. Il film è interpretato da Tilda Swinton e Julianne Moore.