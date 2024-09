In macchina con un coltello potenzialmente letale | arrestato a Gaeta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – Il 6 settembre c.a. a, i carabinieri della locale Tenenza, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino classe 67 di origine romane, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, i militari dell’Arma, nell’ambito dei consueti controlli alla circolazione stradale volti anche a prevenire e reprimere i reati in genere, hanno colto l’uomo alla guida di un’utilitaria e notato l’atteggiamento sospetto dello stesso hanno approfondito il controllo con una perquisizione personale e veicolare ottenendo un riscontro positivo. Di fatti l’uomo portava con sé una serramanico del tipo a scatto della lunghezza di 20 cm di cui 9,5 di lamae di cui non sapeva fornire il possesso senza un giustificato motivo.