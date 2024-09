Draper | Un difetto di Sinner? Se devo dirne uno forse è che è troppo buono

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024) Jannikin finale dello Us Open per la prima volta in carriera. In semifinale ha battuto Jackdopo una battaglia in condizioni estreme. Caldo e umidità hanno messo a dura prova i due tennisti, alla fine l’ha spuntata il numero uno del ranking Atp. 7-5, 7-6, 6-2 il punteggio finale dopo tre ore di partita. Alla fine del match,in conferenza stampa ha ammesso cheha giocato meglio di lui: «È stata una semifinale molto fisica, non è un caso che per giocare i primi due set sono serviti 2 ore e 15 minuti, è un peccato che nonostante lo sforzo non sia riuscito a portarmene a casa almeno uno dei due ma Jannik ha giocato un tennis di altissimo livello per l’intero match. Quando giochi con il numero uno del mondo devi concretizzare le poche chance che ti lascia per strada e non ce l’ho fatta.