Creare una cellula da zero

(Di sabato 7 settembre 2024) A Richard Feynman, il fisico teorico che ricevette il premio Nobel nel 1965 per il suo lavoro sullo sviluppo dell'elettrodinamica quantistica nonché uno dei più brillanti divulgatori della scienza, è attribuita la famosa frase "ciò che non posso, non lo capisco". Se interpretiamo questa frase nel senso che solo quando si è in grado di riprodurre un sistema fisico di interesse si è davvero compreso in cosa consiste e come funziona, possiamo assumere che uno dei test migliori per la nostra comprensione della vita consista nella nostra capacità di ricostruirla da oggetti fisici che classifichiamo come non viventi.