Casi West Nile in Emilia Romagna | gli ultimi dati sulla Febbre del Nilo

(Di sabato 7 settembre 2024) Bologna, 7 settembre 2024 – È stabile la corsa delin: sono 102 ididelnella forma neuro invasiva da inizio maggio. Secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di Sanità (dal 29 agosto al 4 settembre) la crescita è di 22 nuovi: erano stati 17 nel bollettino precedente. Non si ferma ancora quindi la propagazione di questo virus portato dalla zanzara comune, la ‘culex’, che può essere grave o mortale per una piccola parte della popolazione (meno dell’1%), ma che può colpire le persone fragili, con malattie preesistenti o più anziane. Probabilmente perché ancora fa caldo in questo inizio settembre, nonostante qualche blitz del maltempo con temporali e grandinate.