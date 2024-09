Blake LIvely non c’è rosa senza spine

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 7 settembre 2024) Nuova puntata di «Come fai sbagli», protagonista l’attrice americanaimpegnata nel tour promozionale del film girato con Justin Baldoni, It Ends with Us. Il film parla di un uomo che ama la sua donna, ma a causa di tragici traumi infantili e sensi di colpa che lo tormentano la picchia. Lei resta, lo ama e poi Non spoileriamo oltre. I social, però, sono in fermento. Non va bene fare film su questi temi? Sì va bene, ma per molte esponenti femminili, poi non va bene fare promozione come la sta facendo. L’assalto comincia con Ashley Paige: «Ciao. Sono una sopravvissuta alla violenza domestica e il mio cuore è spezzato per come tu rappresenti le vittime».