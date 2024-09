Ascolti tv | Francia-Italia oltre cinque milioni e mezzo Sinner-Draper un milione e mezzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Una grande serata di sport. L’di Luciano Spalletti vince inper 3-1 nel match valevole per la prima giornata della Nations League 2024/2025, un successo con i transalpini che mancava dal 2008. Mentre a New York Jannikcontinua a riscrivere la storia del tennisno: il tennista altoatesino sconfigge in tre set Jacke vola in finale agli Us Open diventando il primono di sempre a centrare questo risultato. Per quel che riguarda gliin tv il match tra, su Rai Uno, ha ha interessato 5.567.000 spettatori pari al 31.1% di share (primo tempo a 5.431.000 e il 29.8%, secondo tempo a 5.689.000 e il 32.4%); pre e post gara totalizzano un netto di 2.877.000 spettatori pari al 18.9% Il match trainvece ha totalizzato 1.561.000 spettatori così suddivisi: 817.000 su Sky Sport e 744.000 su Supertennis.