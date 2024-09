Arezzo-Chievo Verona | sfida di Coppa Italia per le amaranto al Comunale

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 7 settembre 2024) Domenica 8 settembre, le ragazzescenderanno in campo contro ilallo Stadio“Città d’” per i sedicesimi di finale di. La partita sarà decisiva per determinare chi affronterà la Fiorentina nel prossimo turno. Mister Ilaria Leoni ha diramato la lista delle convocate per il match, puntando su una rosa completa e versatile. A difendere i pali ci saranno Bartalini Viola, Nardi Carlotta e Pieri Perla. In difesa sono state scelte Lorieri Sofia, Blasoni Francesca, Bruni Beatrice, Galassi Anna Chiara, Toomey Melissa, Tuteri Maria Giulia e Zito Simona. A centrocampo, pronte a dirigere il gioco ci saranno Barsali Irene, Corazzi Azzurra, Licco Marica, Lunghi Susanna e Martino Giulia.