Un Parco dell’Elsa più sicuro Si scatena il dibattito politico

(Di venerdì 6 settembre 2024) Già occasione di scontro in campagna elettorale, la polemica sull’ "uomo solo al comando" riesplode a Colle sulla sicurezza nelFluviale, a pochi giorni di distanza dalla tragica morte della turista trentenne. Oggetto, l’annuncio della convocazione a ottobre di un consiglio comunale dedicato a questo tema fatto dal sindaco Piero Pii in occasione di un’intervista sull’accaduto, che, nel metodo e non nel merito, ha fatto trasalire le opposizioni di centrosinistra, che ora accusano il primo cittadino di essere andato oltre i propri poteri, ‘scavalcando’ le corrette procedure istituzionali e ignorando i diritti delle minoranze consiliari ad essere informate.