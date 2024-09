Ue | Bonelli-Fratoianni a Orban ' Salis non condannata accuse infondate'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "In merito alle recenti dichiarazioni del presidente ungherese Viktorsull'elezione di Ilariaal Parlamento Europeo, è necessario ribadire alcuni punti fondamentali. In Italia, come in tutte le democrazie, le sentenze spettano ai giudici, non ai politici. Ilarianon è stata, dunque le insinuazioni disono". Così in una nota Angeloe Nicola, dell'Alleanza Verdi e Sinistra. "Comprendiamo che per, che controlla la magistratura in Ungheria, la separazione dei poteri possa essere difficile da accettare. Forse lo stile ungherese' a cui allude è proprio questo: l'ingerenza politica sulla giustizia. Questo non è né lo stile dell'Italia né del Parlamento Europeo, che restano baluardi di democrazia e stato di diritto".