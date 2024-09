Tripla detersione | perché tre shampoo sono meglio di due

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 6 settembre 2024) Per chi ha i capelli fini e la cute oleosa non c’è mai tregua. Capire come lavare i capelli grassi e farli rimanere puliti per più di ventiquattro ore è come riuscire a decifrare la stele di Rosetta. Un’impresa che potrebbe dare la svolta definitiva a un rapporto complicato con i capelli. Il termine double cleansing è ormai cosa nota quando si parla di skincare ed è ormai entrata a far parte della routine quotidiana di molte donne. Da quando si è iniziato a parlare di skinification e si è presa coscienza del fatto che la pelle è un unico organo che ci ricopre da testa a piedi, è cambiato anche l’approccio dell’haircare ai problemi dello scalpo e dei capelli.