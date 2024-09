Tennis | Coppa Davis 2024 | da Bologna riparte la corsa dell’Italia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sognando di confermarsi ancora. La Nazionale italiana diè pronta per affrontare il cammino nella, competizione che vedrà gli azzurri partire (da) da campioni in carica del torneo dopo aver vinto nella passata stagione battendo in finale l’Australia. Ripetersi, in genere, non è mai semplice, ma la crescita esponenziale del nostro movimento sportivo della racchetta rende tranquillo capitan Filippo Volandri che potrà contare sulla spinta del pubblico amico almeno in questa prima fase. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle prossime sfide di Jannik Sinner e compagni., il programma degli azzurri nella competizione (Credit foto – pagina Facebook ufficiale delta altoatesino)LE SQUADRE NEL GIRONE A DELLA: ITALIA: Simone Bolelli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner, Andrea Vavassori.