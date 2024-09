Superman | il film viene descritto come l’esatto opposto di L’Uomo d’Acciaio

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 6 settembre 2024): ildi” C’è un’enorme quantità di intrighi intorno ai piani di James Gunn per il DCU e con il suoin fase di post-produzione, si attendono maggiori dettagli su questo atteso, il suo tono e il modo in cui imposterà il futuro del franchise. Ora, riguardo a ciò che il regista intende fare al di là del personaggio, lo scooper Daniel Richtman dice di aver sentito dire cheè “fantastico” e lo definisce “un completo spostamento verso la fantascienza e il fantasy hardcore,di”. E aggiunge: “È ambientato in un mondo molto diverso dal nostro e molto lontano dal DCEU. Gli eroi esistono da sempre e vedremohanno influenzato la storia di questo mondo ehanno plasmato il DCU”.