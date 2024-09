Spaccata in un locale sul lungarno | Basta terza volta in dieci giorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Anche il Garden River finisce nel mirino dei malintenzionati. Per meglio dire il malintenzionato, un unico soggetto riprese dalle videocamere interne che per ben tre volte negli ultimi 10è entrato all’interno del cocktail bar estivo presente inFratelli Cervi a San Giovanni. La storia, alla fine, è sempre la stessa; poco o niente trafugato dal registratore di cassa ma oltre ai danni alla struttura, aperta al pubblico dal maggio scorso grazie ad una nuova gestione, sono stati portati via molti alcolici tra cui 50 bottiglie di vino, di etichette diverse, e proprio nell’ultima "visita" nella notte tra martedì e mercoledì anche il sistema di videosorveglianza è stato messo k.o.