Sangiuliano lascia e mette fine all' agonia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Allaha mollato il colpo, ed era la cosa giusta da fare. Con una lettera indirizzata al premier Meloni, il ministro della Cultura ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili, sull’onda delle polemiche relative ai suoi rapporti con Maria Rosaria Boccia. Il ministro ha difeso il suo lavoro, che non può essere “macchiato da questioni di gossip”. Ha ribadito che “mai un euro del ministero è stato speso per attività improprie”. E annuncia querele per chi lo ha danneggiato. In Italia dirsi non è esattamente lo sport nazionale, e va dato atto al ministro - ormai ex - di essere uscito di scena in maniera onorevole, soprattutto considerando che non ci sono inchieste a suo carico, e non risultano prove di atti illeciti. Trattasi dunque di dimissioni di “opportunità ”, che nel nostro Paese sono merce rara, e dunque, al di là di tutto, vanno apprezzate.