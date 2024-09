Sangiuliano-Boccia i giornali stranieri scatenati | Mai visto | si è messo a piangere in TV

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il caso del ministro Gennaroe della sua onnipresente assistente-amante Rosariaha ormai varcato i confini nazionali per approdare alla cronaca politica (mista al gossip) dei. Troppo allettante, strano e surreale ciò che sta accadendo per essere ignorato dai quotidiani internazionali. La storia della bionda misteriosa appare sui siti Internet deidi mezzo mondo. E i commenti di inviati e cronisti non mettono sicuramente in buona luce né il nostro Paese, né il governo Meloni. In molti si chiedono perché il Presidente del Consiglio non abbia allontanatodall’esecutivo. Qualcuno ci scherza su, altri più seriamente si chiedono se questa faccenda non rischi di sollevare scandali istituzionali ben peggiori. Gavin Jones, Breaking News Editor di Reuters, afferma che“hain ridicolo il governo.