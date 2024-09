Milan Rafael Leao delude anche in Portogallo | sostituito al 45?  Cosa succede?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 6 settembre 2024)ine la sua gara dura solamente 45 minuti: il numero dieci rossoneri è già in crisi?ha deluso ancora una volta le aspettativecon il suo. L’attaccante delsta vivendo un periodo non troppo positivo, al netto del goal messo a segno contro la Lazio. Non è, quindi, il miglior inizio di stagione del numero dieci del Diavolo e la prestazione poco brillante con la sua Nazionale in Nations League ne è la conferma. Nonostante il ct Roberto Martinez avesse deciso di puntato su di lui nell’undici titolare, Rafa non ha risposto presente. La sua gara, infatti, è durata solamente un tempo e al 45? è stato, con la consapevolezza di non aver disputato una grande partita – a fronte di un Ronaldo sempre di più nella storia, che a 39 anni ha segnato il goal numero 900 in carriera.