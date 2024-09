Lukaku dieta ferrea e allenamenti intensivi | Ecco cosa filtra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

scalpita,intensi. Il bomber belga si prepara al debutto da titolare contro il Cagliari: Conte soddisfatto dei progressi fisici Romelunon vede l'ora di indossare la maglia azzurra dal primo minuto. L'attaccante belga sta bruciando le tappe a Castel Volturno, determinato a convincere Antonio Conte a puntare su di lui già contro il Cagliari. Il Corriere dello Sport svela i segreti della preparazione di Big Rom: "Corre, accelera, ci dà dentro a più non posso. Fisicamente, del resto, s'è presentato piuttosto preparato e tirato a lucido, avendo seguito per l'estate intera i programmi atletici compilati dal prof Coratti" Ma non è tutto.ha seguito anche un regime alimentare particolare: "Due settimane di digiuno intermittente prima di arrivare" Una dedizione che sta dando i suoi frutti.