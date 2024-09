L’approccio al futuro Da Boella a Bruni Incontri conferenze e visite guidate in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tutto è in movimento, cambia e si trasforma. Dalla connessione coi nostri antenati allo sguardo verso il: di questo si parla oggi a Con–Vivere. Si partirà alla chiesa del Suffragio alle 17 con l’economista Luiginoe la sua ’Economia vegetale’, conferenza presentata da Gianmarco Palumbo sull’intelligenza vegetale come modello per l’economia. Sempre alle 17 al Regina Elena l’incontro ’Nel labirinto colorato della mente. L’arteterapia e l’Alzheimer’ con la presidente dell’Associazione Ricerca Alzheimer Alessandra Mocali, lo storico dell’arte Davide Pugnana e le educatrici Maddalena Chelini e Cecilia Grappone del Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria. "L’emigrazione. L’altra faccia della Belle Époque" con Federico Giannini andrà in scena alle 17.30 a Palazzo Cucchiari.