Il Costone sorride Ottime indicazioni dal test con Prato

(Di venerdì 6 settembre 2024) Buonissimeper ilnella seconda amichevole del precampionato, in programma mercoledì sera a. I gialloverdi, privi di Nasello, tenuto a riposo a scopo precauzionale, si sono confrontati con una delle grandi rivali della scorsa stagione. Ciò nonostante la partita ha rappresentato unimportante per capire il grado di preparazione del. Nei primi minuti, è stato Iardella, nuovo acquisto dei pratesi, a mettere in difficoltà i gialloverdi, ma con il passare del tempo i ragazzi di Belletti hanno fatto valere la differenza di categoria e il migliore stato di preparazione, chiudendo le linee di penetrazione in difesa e accelerando il ritmo in attacco. I punteggi dei singoli quarti sono stati: 16-15; 13-21; 16-21; 16-31, per un totale di 88-61 complessivo in favore del Vismederi.