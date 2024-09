I nodi da sciogliere Sigilli alla villa in centro E si cerca la verità dall’esame dei cellulari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ladi via Duca di Genova neldi Parabiago, residenza di Adilma Pereira Carneiro e Fabio Ravasio, è stata posta sotto sequestro e ora, per arrivare a ricostruire con maggiore precisione i dettagli del piano che ha infine condotto all’omicidio del 52enne, si indagherà anche sugli elementi che potranno emergere dall’analisi di quanto rinvenuto nella casa; altro passaggio fondamentale sarà poi l’esame del contenuto dei telefonisequestrati alle otto persone fino ad ora sottoposte a fermo, mentre si stando di chiarire la vicenda della paternità degli ultimi due figli di Adilma. Sono questi gli elementi sui quali si sta indagando in questi giorni e che vanno ad aggiungersi a una vicenda che, ogni giorno, sembra produrre ulteriori novità e particolari.