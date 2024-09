FOTO – Pavard Francia-Italia in tv! E c’è frecciatina a Deschamps

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) Benjaminnon è stato convocato da Didierper le partite dellacontroe Belgio. Il difensore dell’Inter lancia unaal suo CT. TIFO – Stasera, primo match di Nations League per entrambe le nazionali. Non sarà della partita, il difensore dell’Inter. Infatti, il CT Didierha deciso di non convocarlo per queste due partite controe Belgio. Il nerazzurro, zero minuti ad Euro 2024, guarderà dunque da casa il match e tiferà per i propri compagni, come testimoniato anche dalla sua story su Instagram. Un story, che sicuramente sa dianche al proprio CT.IGconcentrato sull’Inter: già protagonista! PROTAGONISTA –dunque sfrutterà questo periodo di pausa per allenarsi al meglio con l’Inter. Il francese, dopo aver saltato la partita contro il Genoa, è rientrato contro Lecce e Atalanta.