Ennesimo furto a Sala Napoletano FdI | Città poco sicura

(Di venerdì 6 settembre 2024) Caserta. Questa notte, intorno alle ore 3, si è consumato l’atto di violenza e insicurezza nel nostro territorio. Almeno tre malviventi si sono introdotti in un’abitazione multipiano situata in Via Monticello 14, aggredendo i due residenti che stavano dormendo. Nonostante le urla delle vittime, i criminali hanno continuato imperterriti a mettere a soqquadro l’abitazione. Le grida hanno richiamato l’attenzione dei vicini, spingendo i ladri a fuggire con estrema calma, portando con sé le chiavi di casa e i telecomandi dell’autovettura parcheggiata nella corte. In un ulteriore atto di sfida, i malviventi hanno tentato di spostare l’automobile e, solo dopo essersi visti circondati, sono fuggiti definitivamente scavalcando il muro di recinzione su Via Monticello.