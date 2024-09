Eccola c’è anche lei Grande Fratello 2024 uno dopo l’altro si scoprono i concorrenti | bella scelta

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 6 settembre 2024)l’annuncio di Michael Castorino, è stato rivelato il nome della seconda concorrente “nip” della prossima edizione del, che prenderà il via su Canale 5 il 16 settembre. Si tratta di Sara Pilla, una giovane veneziana di 24 anni che si distingue per il suo lavoro di gondoliera, una tradizione di famiglia che ha ereditato e portato avanti conpassione. Sara, originaria del sestiere di San Polo a Venezia, è cresciuta in una famiglia di gondolieri e ha seguito le orme di suo padre Fabio, uno dei primi a trasmetterle l’amore per la gondola sin da quando era bambina. È una delle poche donne ad aver ottenuto la licenza per questo antico mestiere nella città lagunare, proseguendo una tradizione familiare che parte dai suoi nonni.