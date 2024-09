Concessioni balneari scontenti | Noi restiamo nell’incertezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) I Comuni avranno tempo fino al settembre 2027 per mandare a gara le. Così è stato deciso dal governo Meloni con la norma che sarà inserita nel ddl Infrazioni. Un testo che non convince e che lascia icon l’amaro in bocca perchè, come ha commentato qualcuno, "da un governo di destra non ce lo aspettavamo. Stanno vendendo all’Europa il made in Italy balneare, eccellenza mondiale di imprenditoria turistico ricettiva". "E’ una legge che scontenta tutti – dichiara Alberto Nencetti, presidente deitoscani di Sib (Sindacato italiano) Confcommercio –. Prevedere la fine delle procedure di gara al 2027 non basta. Viviamo da anni nel limbo, costretti a portare avanti le nostre attività nella totale incertezza, senza poter programmare gli investimenti che servono ad aumentare il livello dell’offerta turistica balneare.