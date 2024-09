Cantiere Fermana Bolzan fa la prove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ormai appena 72 ore all’esordio stagionale in campionato per la, debutto che vedrà i gialloblù impegnati in casa della Reacanatese.che parte in ritardo sulla tabella di marcia della preparazione rispetto alla concorrenza ma che ha accelerato il passo in termini di campagna acquisti, completando un gruppo di 32 elementi attuali nel giro di pochissime settimane. Quasi un record per il ds Paolucci e il dg Ruggeri con un lavoro intenso e non semplice. Allo staff di Darioil compito di comporre un puzzle che parte dal sistema base del 4-3-3 sistema che il tecnico argentino ha spesso usato in carriera.