Boccia-Sangiuliano | per capirci qualcosa occhio alle date

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nella vicenda che sta terremotando il ministero della Cultura e un po’ anche il governo bisogna tener d’alcune. La vicenda fra Gennaroe Maria Rosariacomincia nello scorso maggio, ma le avvisaglie dei guai che seguiranno si intravedono all’inizio di luglio, quando la giovane donna inizia a muoversi dentro il Palazzo di via del Collegio romano come se fosse casa sua. Sono di quei giorni i contatti via mail con alcuni funzionari del dicastero e sempre in quei giorni si parla in una mail della ventilata nomina quale consigliere del ministro per i Grandi eventi. I due,, sembrano andare d’amore e d’accordo e infatti di quel periodo sono anche le trasferte e pure i primi servizi fotografici che oggi ritroviamo su varie riviste.