Ambra Sabatini e la gamba robot | I bambini mi dicono | La voglio anche io

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 6 settembre 2024)è campionessa dei cento metri. Ha vinto l’oro a Tokyo e ha bissato nella staffetta. Portabandiera a Parigi, domani correrà per difendere il suo primato. In un’intervista a Repubblica racconta che il suo nuovo mondo ha cominciato a vederlo «con gli occhi dei. Ero in spiaggia dopo l’incidente, facevo la bagnina in una colonia estiva. I piccoli vedevano questa protesi e mi chiesero cos’era. Mi inventai una favola: avevo incontrato unche mi aveva chiesto di fare lo scambio delle gambe, avevo accettato perché la sua mi sembrava bella. Icominciarono a correre per la spiaggia urlando: “ha incontrato un!”». Lo scambio delle gambedice che ancora adesso trovache ledi volerloro quella. Le treccine invece sono il suo «portafortuna, ci sarannoquesta volta.