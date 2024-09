900 volte Cristiano Ronaldo! L’ultimo traguardo a quasi 22 anni di distanza dal primo gol | FOTO e VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) La partita Portogallo-Croazia, valevole per la Nations League, è destinata ad entrare nella storia. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 grazie ai gol realizzati da Dalot e. Per CR7 si tratta della rete numero 900 in carriera. Il calciatore dell’Al-Nassr si è inginocchiato a terra e si è portato le mani al volto. Ilarriva a22dalgol: era il 7 ottobre 2002 nella sfida dello Sporting Lisbona contro il Moreirense. Persi tratta del gol numero 131 in 214 presenze con la maglia del Portogallo. Poi 5 gol con lo Sporting, 145 col Manchester United, 450 col Real Madrid, 101 con la Juventus e 68 con l’Al-Nassr. CR7 è sempre più nella storia del calcio. In alto laGALLERY.REACHES 900 CAREER GOALS FOR CLUB AND COUNTRY ?? JUST LOOK AT WHAT IT MEANS TO HIM ?? pic.twitter.