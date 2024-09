Zielinski e la Polonia vincono al 97?! Alla Scozia non basta il… Napoli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il match traè terminato 2-3. In campo diversi giocatori della Serie A. Tra questi il centrocampista dell’Inter. Vittoria in extremis. NUOVO SORPASSO IN EXTREMIS – All’Hampden Park di Glasgow va in scena il primo incontro di Nations League per Galles e, valido per il gruppo 1. Nell’altra partita del raggruppamento, giocata in contemporanea, il Portogallo ha vinto contro la Croazia. Infinito Cristiano Ronaldo, che ha trovato la sua novecentesima rete in carriera. In, diversi giocatori della Serie A in campo. Tra cuidell’Inter, Dawidowicz del Verona, Zalewski della Roma, Urbanski del Bologna e Walukiewicz del Torino (quest’ultimo entrato nella ripresa) tra le fila della nazionale polacca. Nellagiocano i due neo-giocatori delGilmour e Scott McTominay.