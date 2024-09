X-Men ’97 | Beau DeMayo risponde alle accuse di cattiva condotta e denuncia il razzismo dei Marvel Studios

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 5 settembre 2024) X-Men ’97:diildeiDopo aver giurato di condividere la sua versione della storia su OnlyFans, lo showrunner di X-Men ’97, licenziato dal ruolo poco prima della messa in onda della serie, ha ora effettivamente rivelato di più del suo scontro con ie la Disney in una nuova intervista con Deadline. Questo avviene dopo che, il mese scorso, un’ondata disu di lui ha iniziato a circolare online, suggerendo che avesse inviato foto inappropriate a colleghi e forse anche fatto avances fisiche indesiderate. Inizialmenteaveva detto di essere stato licenziato per aver pubblicato fan art LGBTQ, suscitando una risposta severa da parte deie poi mormorii disessuale.