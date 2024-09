VIDEO ? Due nazionali Inter recuperano Ma c’è uno stop! | Inter Chat

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 coninsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. La puntata andata in diretta oggi. IN? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La puntata odierna si è concentrata sulle ultime novità emerse in queste ventiquattro ore. Focus, quindi, sulle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni, partiti con le rispettivenonostante i lievi affaticamenti riscontrati dopo la sfida contro l’Atalanta. I due nerazzurri sembrano aver recuperato, pronti per le sfide di Nations League. Mentre l’influenza trattiene Yann Bisseck lontano dal gruppo di Simone Inzaghi.