Venezia 2024 Lady Gaga regina indiscussa dell’ottavo red carpet

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’ottava giornata di redalla Mostra del Cinema diaccoglie a gran vocee Joaquin Phoenix per Joker: Folie a deux. Aarrivano Joker e Harley Quinn. Sul red, però, ci sono i loro rispettivi interpreti: Joaquin Phoenix erubano interamente l’attenzione. Ed è anche voluto, se si considera cheha preferito concedersi una lunga passeggiata dall’Hotel Excelsior per raggiungere a piedi l’ambito tappeto rosso. Scortata egregiamente fino al punto d’arrivo, la popstar e attrice ha animato l’esercito di fan che da giorni attendevano il suo arrivo al Lido. Non si può dire che il suo non sia stato un ingresso trionfale alla Mostra del Cinema di, del resto, è abituata a rubare la scena, per cui i fan erano certi che non avrebbe deluso le aspettative.