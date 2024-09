Usa energia | Snam unica italiana nella classifica World’s Most Trustworthy Companies 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024)è tra le 25 aziende italiane, edel settore energetico, ritenute più affidabili a livello mondialespecialedelle, stilata da Newsweek e Statista. La, giunta alla seconda edizione, ha l’obiettivo di identificare le aziende più affidabili al mondo. La valutazione, che ha preso in esame aziende operanti in 20 paesi e divise in 23 diversi settori, analizza le tre principali dimensioni pubbliche che misurano la fiducia delle aziende, ovvero la fiducia dei clienti, degli investitori e dei dipendenti, per fornire in questo modo un’analisi quanto più completa e olistica.