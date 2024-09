US Open 2024 Medvedev | Non è stato il nostro miglior match la rivalità con Sinner mi spinge a migliorare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Daniilha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta allo UScontro Jannik: “Non sono contento di come ho giocato in generale. Ci sono stati alcuni momenti buoni, altri meno. Purtroppo quando sbagliavo non capivo perché e non potevo correggere. Non sono soddisfatto, ma è il tennis: ho perso, vado a casa“. Il russo ha poi provato ad analizzare il ko: “Nel tennis non sai mai la ragione esatta. Innanzitutto lui sta giocando bene. Io ho disputato un primo set orribile, anche peggiore del terzo, ma nel secondo sono riuscito a risolvere i problemi e giocare meglio. Lo stesso è accaduto all’inizio del quarto, ma non fino alla fine. Credo che non siailné da parte mia né sua: anche lui di tanto in tanto sbagliava“.