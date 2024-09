Un aereo insegna agli uccelli la rotta dimenticata per il loro flusso migratorio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una specie di, apparentemente estinta, sta apprendendo come e dove migrare grazie all’aiuto di un areo che indica la strada Sembrava estinto da 300 anni, eppure è tornato a riempire i cieli del mondo. Stiamo parlando dell’ibis eremita, una strana razza di uccello, che qualche secolo fa popolava il Nord Africa, la penisola arabica e gran parte dell’Europa. Eppure lastoria si è dovuta scontrare con la tendenza predatrice dell’uomo che li ha cacciati per decenni, distruggendo anche ilhabitat. Per più di tre secoli non si era più visti nell’Europa centrale, se non solo alcune piccole popolazioni che sopravvivevano negli zoo. Eppure, la lunga assenza si è fatta ampiamente sentire e negli anni hanno evidenziato alcuni problemi di migrazione, pratica fondamentale per laesistenza. Una una specie dia migrare (Pixabay) – Notizie.