Traffico Roma del 05-09-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione per trovare questo primo appuntamento della giornata con un informazione sulla viabilità alcominciamo col segnalare un incidente sul viadotto della Magliana tratto iniziale dellaFiumicino Attenzione ci sono code tra la Cristoforo Colombo è l’uscita per via della Magliana in direzione di Fiumicino Quindi verso l’aeroporto Leonardo da Vinci data l’ora alindicato sostenuto il coronamento sulla rete via la cittadina spostamenti penalizzati dal maltempo sta piovendo In alcune zone dell’hinterland in alcuni casi la pioggia è accompagnata da temporali sul Raccordo Anulare abbiamo una minkia tratti in carreggiata interna a partire dal bivio con laNapoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna e rallentamenti con code dall’uscita Casalotti fino allo svincolo per via della Pisana coda che poi troviamo sul tratto ...