Torna la Marcialonga Via alle iscrizioni

(Di giovedì 5 settembre 2024) Oltre cinquant’anni di corsa. Sono aperte lea Savignano sul Rubicone per la cinquantiunesima edizione dellasul Rubicone, 32° Memorial Roberto Lelli e 6° Trofeo a ricordo di suo babbo Raffaello Lelli che si correrà domenica mattina 29 settembre. E’ organizzata dalla podistica Seven con il patrocionio del Comune di Savignano. Nel 1972 a Savignano sul Rubicone un manipolo di appassionati, Raffaello Lelli, Corrado Pozzi, Severino Campedelli, decise di costituire un gruppo sportivo e lanciare una gara podistica, la Podistica Seven che dal 1973 organizza lasul Rubicone, gara inserita nel programma della Federazione di Atletica leggera e dell’Uisp. La primasi è svolta il 23 settembre 1973.