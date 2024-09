Todd Phillips fa chiarezza sul coinvolgimento di James Gunn in Joker | Folie à Deux

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 5 settembre 2024)fasuldiinCollider ha recentemente assistito a una proiezione anticipata dell‘attesissimo, dove, insieme ad altri membri della stampa, ha avuto l’opportunità di sedersi con il registae il co-sceneggiatore Scott Silver per un Q&A. La conversazione ha toccato vari aspetti della produzione del film, compreso ildei nuovi vertici dei DC Studios,e Peter Safran. Con l’enorme successo del primo film sulnel 2019, che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e ha fatto guadagnare a Joaquin Phoenix un premio Oscar, le aspettative per il sequel sono alte. Tuttavia, il panorama della DC Films è cambiato radicalmente dall’uscita deloriginale.