Talent Garden un master gratuito per 25 laureati Stem per conoscere tutti i segreti di Oracle Customer Experience

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 – Il 30 settembre prenderà il via, l'Academy di, in collaborazione con NTT DATA, rivolta a 25/e e laureandi/e di età inferiore a 30 anni in materie, in particolare matematica, fisica, statistica, informatica, ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni. L'Academy, della durata di 5 settimane, online e in presenza a Roma, è un percorso formativo interamenteperi partecipanti finanziato con borse di studio messe a disposizione da NTT DATA, che prevede anche la possibilità di assunzione al termine del percorso presso le sedi di Roma e Napoli.