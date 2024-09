Sarà esodo rossoverde a Gubbio Polverizzati in appena 48 ore i 1 175 biglietti per il settore ospiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tanta voglia di Fere. Per il derby disi attendeva una buona risposta da parte dei supporter rossoverdi ed è arrivato il sold out con largo anticipo. Ieri mattina è stato venduto l’ultimo dei 1.175per ildel "Barbetti". "Pertanto – si legge sui canali ufficiali della Ternana Calcio – si invitano i tifosi rossoverdi sprovvisti di tagliando a non recarsi ain quanto sarebbe impossibile accedere allo stadio". "La prevendita ha avuto grande slancio fin dalle prime battute – commenta Claudio Maggi, presidente del Centro Coordinamento Ternana Clubs – anche considerando che non c’è stata la possibilità di acquistare online e che ierano disponibili soltanto per i residenti nella provincia di Terni.